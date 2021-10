Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Stark alkoholisierte Fahrzeugführerin fällt nach Verkehrsunfallflucht bei weiterem Verkehrsdelikt auf

Neuss (ots)

Am 16.10.2021, um 16:55 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine Verkehrsunfallflucht auf der Ehrlichstraße. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr eine 50jährige Neusserin mit einem PKW Skoda die Ehrlichstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Als ihr ein PKW entgegenkam wollte die Neusserin ausweichen und beschädigte dabei erheblich eine Straßenlaterne. Sie entfernte sich im Anschluss weiter entgegengesetzt zur vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Preußenstraße und weiter in Richtung Innenstadt. Eine eingeleitete Fahndung war zunächst erfolglos. 20 Minuten später meldete eine Radfahrerin, dass es fast zu einem erneuten Verkehrsunfall zwischen der Neusserin und ihr gekommen sei, nachdem die 50Jährige mit ihrem PKW die Krurstraße in Schlangenlinien befahren hatte. Bei der Überprüfung der vor Ort angetroffenen Neusserin wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,67 mg/l festgestellt. Auf der Polizeiwache wurden Blutproben entnommen, der Führerschein sichergestellt und mehrere Strafverfahren gegen die 50jährige Neusserin eingeleitet.(st)

