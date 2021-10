Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Silberner BMW flüchtet mit gestohlenen Kennzeichen - Fahndung der Polizei mit Hubschrauber

Grevenbroich (ots)

Am Donnerstagabend (14. 10.), gegen 22:00 Uhr, meldeten Zeugen einen verdächtigen Pkw, der mit angeblich überhöhter Geschwindigkeit durch Wevelinghoven führe. Als die Polizei wenig später vor Ort eintraf, stand das beschriebene Auto "Am Sägewerk" geparkt. Die Beamten stiegen aus, näherten sich dem silbernen BMW, um den Wagen und mögliche Insassen zu kontrollieren. Da gab die Person hinter dem Steuer, die sich zuvor verborgen gehalten hatte, plötzlich Gas. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite retten, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Das verdächtige Auto entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit, so dass der Sichtkontakt trotz unmittelbarer Verfolgung schnell verloren ging. In die folgende - leider ergebnislose - Fahndung waren mehrere Streifenwagen, Polizeihunde und auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.

Inzwischen ermittelt auch die Kripo zu den Hintergründen der Flucht. Fest steht, dass die Kennzeichen am BMW (GV-MJ 24) kurz zuvor entwendet worden waren.

Zeugen, die am fraglichen Abend oder in der Nacht zu Freitag Wahrnehmungen in Bezug auf den gesuchten BMW oder dessen Insassen gemacht haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Verkehrskommissariat Grevenbroich Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell