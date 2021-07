Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Nienburg (ots)

(KEM) Am Mittwoch, 21.07.2021, gegen 10.00 Uhr ereignete sich an der Verdener Landstraße in Höhe Am Mühlenbach ein Auffahrunfall zwischen zwei PKW mit insgesamt sechs verletzten Personen. Die 68-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Verdener Landstraße in Richtung stadteinwärts und fuhr auf einen vor ihr befindlichen, vor dem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt wartenden PKW BMW auf. Die Fahrerin des BMW, eine 34-jährige Nienburgerin, ihre 29-jährige Beifahrerin sowie ihre drei auf der Rücksitzbank befindlichen Kinder im Alter von 10 Monaten, 5 und 8 Jahren wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Auch die 68-jährige, ebenfalls aus Nienburg stammende Frau, verletzte sich bei dem Unfall. Aufgrund der Großzahl an Verletzten löste die Rettungsleitstelle MANV I aus. Vier Rettungswagen sowie ein Notarztwagen waren im Einsatz. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der VW wurde abgeschleppt und die Unfallstelle geräumt. Bis ca. 11.30 Uhr kam es zwischenzeitlich zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei Nienburg ermittelt zur Unfallursache und hat ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 68-Jährige eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell