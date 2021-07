Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Magelsen/Dahlhausen - Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstag, den 17.07.2021, zwischen ca. 13.20 und 13.30 Uhr ereignete sich in Magelsen/Dahlhausen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen beabsichtigte ein 59-jähriger Radfahrer die L 201 bei der Abzweigung Dahlhausen mit seinem Mountainbike zu überqueren, übersah dabei jedoch eine vorfahrtberechtigte, die L 201 in Richtung Verden fahrende 52-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß mit hoher Geschwindigkeit. Der aus Hilgermissen stammende Radfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sein Mountainbike wurde vollständig zerstört. Der VW der Frau, die ebenfalls aus Hilgermissen stammt, wurde vorne rechts im Bereich der Stoßstange, Motorhaube sowie Windschutzscheibe beschädigt. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei Hoya bittet Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter (04251/934640) zu melden.

