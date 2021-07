Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drogen im Straßenverkehr

Bückeburg (ots)

(ma) Sollte die Auswertung der Blutprobe von einem 33jährigen Pkw-Fahrer aus Porta Westfalica dasselbe Ergebnis wie der vorgenommene Drogenvortest erbringen, so wird der Portaner zukünftig auf den Führerschein verzichten müssen. Der Mann wurde am Montag gg. 20.40 Uhr auf der Röntgenstraße in Bückeburg überprüft, wobei die Beamten den Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem 33jährigen erkennen konnten. Ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis, u.a. auf Kokain, an. Nach einer Blutentnahme ist dem Portaner vorerst das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden.

