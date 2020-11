Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrerin musste Mülltonne ausweichen - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag (10.11.2020, gegen 17:00 Uhr), warfen Unbekannte eine Mülltonne von einer Brücke im Bereich Olgastraße auf die darunterliegende Schwarzbachtrasse in Wuppertal. Eine 55-jährige Wuppertalerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad auf der Trasse in Richtung Langerfeld und konnte der vor ihr herabfallenden Tonne knapp ausweichen. Hierbei kam sie jedoch zu Fall und verletzte sich dabei. Die unbekannten Täter waren nach Aussage eines Zeugen etwa 12-14 Jahre alt. Sie hatten kurze schwarze Haare und einen dunklen Teint. Einer der Jungen führte ein Fahrrad mit einer auffälligen grün gestreiften Querstrebe mit sich. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass ein Flüchtiger einen Kapuzenpullover mit roter Kapuze und roten Streifen im Brustbereich trug. Das Verkehrskommissariat Wuppertal hat die Ermittlungen zu den Verdächtigen aufgenommen und sucht zur Klärung des Sachverhalts nach Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. (weit)

