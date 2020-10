Polizei Münster

POL-MS: Kreuzungsbereich durch verlorenen Farbeimer stark verschmutzt

Münster, OT Josef (ots)

Am frühen Freitagabend des 16.10.2020, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Münster mit seinem Kraftfahrzeug die Frie-Vendt-Str. in Fahrtrichtung Von-Steuben-Straße. Beim Anfahren in Höhe der Lichtzeichenanlage der Frie-Vendt-Str. an der Kreuzung Frie-Vendt-Straße/Hafenstraße/Von-Steuben-Straße verlor er einen Farbeimer mit weißer Farbe aus seinem Fahrzeug, wodurch die Fahrbahn des Kreuzungsbereichs stark verschmutzt wurde. Die Farbe verteilte sich im gesamten Kreuzungsbereich und wurde durch andere Fahrzeuge, die die Örtlichkeit befuhren, weiter verteilt. Letztlich musste eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn verständig werden. Die Polizei sperrte die betroffenen Fahrbahnteile bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten gegen 22.20 Uhr. Ab ca. 22.00 Uhr war nur noch der linke Geradeausfahrstreifen der Von-Steuben-Str. betroffen und wurde gereinigt, so dass der Kreuzungsbereich wieder uneingeschränkt befahren werden konnte. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich während der Sperrung nicht, da die betroffenen Verkehrsströme unmittelbar an der betroffenen Kreuzung abgeleitet werden konnten.

