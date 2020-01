Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei verurteilte Straftäter in die JVA gebracht

Gelsenkirchen (ots)

Für vier Monate in die Justizvollzugsanstalt muss ein 29-Jähriger, den die Gelsenkirchener Polizei am Montagabend, 20. Januar, gegen 22.10 Uhr, auf der Grillostraße in Schalke festnahm. Gegen den Mann aus Herne lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Betruges vor. Für 40 Tage in Haft sitzt jetzt ein 36-Jähriger, der am Montagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, auf der Goldbergstraße in Buer überprüft wurde. Der Gelsenkirchener wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht.

