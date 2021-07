Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kontrolle auf Golfplatz

Obernkirchen (ots)

(ma) Ein 15jähriger Jugendlicher aus Obernkirchen versetzte sich am Montag kurz vor 21.00 Uhr kurzfristig in das Amt eines "Greenkeepers" und fuhr im Obernkirchener Golfclub an der Röserheide mit einem Aufsitzrasenmäher über das Grün. Ein Sachschaden wurde nicht verursacht. Von Seiten des Golfclubs wurde von einer Anzeigenerstattung gegen den Jugendlichen abgesehen.

