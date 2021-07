Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Sattelzug

Nienburg (ots)

(KEM) Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Sattelzugmaschine und einem PKW ereignete sich am Dienstag, 20.07.2021, gegen 13.45 Uhr in Nienburg/Holtorf. Eine 78-jährige Nienburgerin befuhr mit ihrem VW die Verdener Landstraße in Richtung stadteinwärts, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr fuhr und mit einem ihr entgegenkommenden Sattelzug kollidierte. Ihr PKW wurde durch den Zusammenstoß vorne links stark beschädigt. Auch die Sattelzugmaschine wurde im vorderen linken Bereich erheblich beschädigt. Couragierte Ersthelfer versorgten unverzüglich die erheblich verletzte 78-jährige Nienburgerin, die durch ebenfalls eintreffende Rettungskräfte in ein Krankenhaus transportiert wurde. Auch der Fahrer der Sattelzugmaschine, ein 58-jähriger Mann aus Dessau-Rößau, kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Verdener Landstraße war in Höhe Bünte/Dobben während der Unfallaufnahme sowie für die Abschleppvorgänge bis ca. 15.20 Uhr vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell