Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in der Buerschen Straße gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagmorgen (8 Uhr) und frühem Samstagmorgen (4 Uhr) sind Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Buerschen Straße eingebrochen. Die Täter bohrten das Türschloss der Wohnung im ersten Obergeschoss auf und gelangten ins Innere. Dort durchsuchten die Diebe jegliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Unbekannten nahmen schließlich mehrere hochwertige Elektroartikel und eine Summe Bargeld an sich. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in fünfstelliger Summe vom Tatort, der sich unweit der Kölner Straße befindet. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell