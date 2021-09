Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Golf "7" gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Fürstenau (ots)

Zwischen Freitagabend (18 Uhr) und Samstagmorgen (7.30 Uhr) haben Unbekannte in der Reinhold-Stief-Straße einen blauen VW gestohlen. Der Kompaktwagen vom Typ "Golf 7" war am Ende eine Sackgasse unter einem Carport abgestellt worden. Auf bislang unbekannte Weise knackten die Autodiebe das Fahrzeug und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Möglicherweise wird der Wagen noch mit originalen Kennzeichen (BSB - FB 144) geführt. Die Polizei aus Bersenbrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zur der Tat, aber auch zum Verbleib des blauen Golfs geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05439/9690 zu melden.

