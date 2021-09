Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher erlangen kein Diebesgut - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Freitag ist ein Billardcafe an der Eversburger Straße ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter drangen gegen 4.15 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein und durchsuchten das Innere nach Wertgegenständen. Ohne Diebesgut verließen die Diebe schließlich den Billardsalon und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück nimmt Hinweise zur der Tät oder den Tätern unter 0541/327-2215 oder -3203 entgegen.

