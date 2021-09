Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pedelec gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend (20 Uhr) und Freitagmorgen (7.15 Uhr) hat ein Unbekannter in der Straße "Am Finkenhügel" ein Pedelec gestohlen. Das graue Zweirad des Herstellers "KALKHOFF" wurde zuvor am Fahrradcarport des dortigen Krankenhauses abgestellt und mittels Schloss gesichert. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zur der Tat, dem Täter oder dem Verbleib des E-Bikes geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell