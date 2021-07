Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall auf der B31 bei Unadingen

Erstmeldung Stand 19:20 Uhr

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

B31 Höhe Ausfahrt Unadingen

Am 14.07.2021, gegen 17:35 Uhr, kam ein PKW, der auf der B31 von Löffingen in Richtung Donaueschingen fuhr aus noch nicht geklärter Ursache in Höhe Unadingen in den Gegenverkehr und streifte dort einen in Gegenrichtung fahrenden LKW. Der PKW beschädigte hierbei den Fahrzeugtank der Sattelzugmaschine, so dass eine größere Menge Diesel auslief. Das Fahrzeug kam schließlich unter dem Auflieger des LKW zum stehen. Der PKW-Fahrer wurde bei dem Unfall vermutlich nur leichter verletzt.

Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen ist die B31 im genannten Bereich noch längere Zeit gesperrt eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Umleitungsstrecken sind jeodch stark ausgelastet. Es wird empfohlen den Bereich weiträumig zu umfahren.

Es wird nachberichtet.

Oß/FLZ

