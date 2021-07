Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Verkehrsunfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Fahrzeugführer die Opfinger Straße in Freiburg und bog trotz rotlichtzeigender Lichtzeigenanlage nach links in die Besanconallee, in Richtung Mooswaldallee ein. Hierbei kollidierte er mit einer 55-jährigen Fahrzeugführerin, welche die Opfinger Straße aus Weingarten fahrend, ordnungsgemäß in Richtung Opfingen fahren will und hierbei die Besaconallee quert.

Durch den Unfall wird die Fahrerin leicht verletzt und das Fahrzeug des Unfallverursachers erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 18.000 Euro.

Die Verkehrspolizei (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und insbesondere zur Situation der Ampelanlage geben können.

