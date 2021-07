Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Fahrer durch wegrollendes Auto verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 13.07.2021, ist auf der Verbindungsstraße zwischen Krenkingen und Riedersteg ein Fahrer durch sein wegrollendes Auto verletzt worden. Gegen 11:45 Uhr war es zunächst zu einem leichten Streifvorgang zwischen den Autos eines 84-jährigen und eines 54-jährigen Mannes gekommen. An den Wagen gingen dabei die Außenspiegel zu Bruch. Beide Fahrer hielten nach dem Unfall an. Wohl in der Aufregung vergaß der Senior, sein Auto gegen das Wegrollen zu sichern. Als er gerade ausgestiegen war, rollte sein Wagen davon. Durch die offene Fahrertüre wurde der Mann umgestoßen und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Sein Auto stürzte in der Folge einen Abhang hinunter und endete mit einem Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Feuerwehr war ebenso im Einsatz und unterstütze die Rettungs- und Bergemaßnahmen.

