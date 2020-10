Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall zwischen Radfahrern

PapenburgPapenburg (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 07.55 Uhr am Hümmlinger Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen.

Eine 27-jährige Frau war auf dem Radweg in Richtung Mittelkanal rechts unterwegs, als sie in Höhe der Breslauer Straße frontal mit einem entgegenkommenden Radfahrer zusammenstieß. Beide Personen stürzten zu Boden. Die Radfahrerin zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu. Die sich auf einem Fahrradsitz sowie im Fahrradanhänger befindlichen Kinder blieben unverletzt. Der ca. 11-15 Jahre alte Radfahrer ging in Begleitung einer Frau in Richtung Johannesstraße davon. Eine weitere Frau entfernte sich mitsamt dem grünen Fahrrad in Richtung Mittelkanal rechts. Der unbekannte Radfahrer dürfte sich durch den Sturz ebenfalls eine Verletzung im Gesicht zugezogen haben. Er war ca. 160 cm groß und führte einen Trolley mit sich.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

