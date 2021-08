Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Hoher Sachschaden nach Farbschmierereien, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 1.500 Euro richteten Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Bad Arolsen an.

Die unbekannten Täter besprühten eine Parkbank, die Stadtmauer und den Gehweg im Bereich der Straße Am Schloßteich. Dabei brachten sie unter anderem Tags und Buchstaben wie "FUCK AFD", "KK" und "187" und verschiedene Smileys auf. Außerdem wurden auch zwei Verkehrsschilder mit schwarzer Sprühfarbe unkenntlich gemacht und beschädigt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0.

