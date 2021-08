Polizei Korbach

POL-KB: Korbach/Waldeck/Vöhl - Mehrere Automaten aufgebrochen, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Waldecker Land zu mehreren schweren Diebstählen aus Automaten. Die Polizei geht von Tatzusammenhang aus und bittet um Hinweise.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren drei Automaten das Ziel der unbekannten Täter.

In Vöhl brachen die Täter einen Wurstautomaten in der Arolser Straße auf. Sie stahlen das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro an

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Korbacher Straße in Waldeck-Sachsenhausen hebelten die Täter gleich zwei Automaten auf. Hier entwendeten sie das Münzgeld in noch nicht bekannter Höhe und hinterließen einen Sachschaden von geschätzten 100 Euro.

In Korbach hatten es die Täter auf die Automaten einer Tankstelle im Ziegelhütter Weg abgesehen. Hier öffneten sie gewaltsam mehrere Automaten an der Waschanlage und stahlen das darin befindliche Münzgeld. Die Höhe des Diebsgutes und der Sachschaden stehen noch nicht fest.

Eine weitere Tankstelle in Korbach war in der Nacht von Samstag auf Sonntag betroffen. In der Arolser Landstraße brachen die Täter zwei Automaten auf. Auch hier steht die Höhe des Diebsgutes noch nicht fest, es entstand aber Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Polizeistation Korbach hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell