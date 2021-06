Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Traktor überschlägt sich im Wald - Fahrer unverletzt

Freiburg (ots)

Ein 75-jähriger Traktorfahrer befuhr am Freitag, 04.06.2021, gegen 09.00 Uhr, im Hägelberger Wald zunächst den "Neuen Weg". Bei der Abzweigung in den "Unteren Hauptweg" kam der Traktor, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, vom Weg ab und stürzte zusammen mit dem Fahrer etwa 5 Meter eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich der Traktor mindestens zweimal. Der Fahrer gab an keine Verletzungen zu haben. Die Feuerwehren Steinen und Hägelberg kümmerten sich um die Bergung des Traktors. An dem sehr alten Traktor entstand Totalschaden.

