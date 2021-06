Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag, 05.06.2021, auf Sonntag, 06.06.2021, haben Unbekannte mindestens 11 Gartenhütten aufgehebelt und nach jetzigem Sachstand mehrere Kleinmaschinen, Werkzeuge und eine mobile Photovoltaikanlage gestohlen. Die Gärten befinden sich alle in der Verlängerung der Jahnstraße in Richtung Föhribuck. Der Diebstahlschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

