Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Einbrecher im Baustoffhandel

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in das Firmengebäude eines Baustoffhandels Am Stadtbruch in Volkmarsen ein.

Die Täter gelangen gewaltsam in eine Lagerhalle. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten sowohl die Lagerhalle als auch die Büroräume. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter nichts entwenden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell