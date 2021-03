Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW's

Morbach (ots)

Im Zeitraum vom 01.03.-25.03.2021 wurden in Morbach-Gonzerath zwei an der Hauptstraße abgestellte, zum Verkauf stehende PKW mittels blauer Sprühfarbe durch unbekannte Täter beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach.

