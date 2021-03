Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Postagentur

Idar-Oberstein (ots)

Am Donnerstag, den 25.03.2021 versuchten bislang unbekannte Täter gegen 13.30 Uhr, während der Mittagspause in die Postagentur in der Bismarckstraße einzubrechen. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Ein Schaden entstand nicht.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

