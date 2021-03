Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl an der Warenkasse

Birkenfeld (ots)

Am 24.03.2021 um 12:00 Uhr lud eine ältere Kundin ihre Waren an der Kasse eines Discounters in der Brückenerstraße in Birkenfeld ein. Während dessen hatte sie ihre Damengeldbörse auf ihrer Einkaufstasche im Einkaufswagen abgelegt. Sie ging zu ihrem Fahrzeug und stellte hier den Diebstahl ihrer Börse fest. Gestohlen wurde ein kleinerer Bargeldbetrag in unterer zweistelliger Höhe und verschiedene persönliche Dokumente. Der Diebstahl erfolgte von bisher unbekanntem Täter noch im Kassenbereich oder auf dem Weg zum Parkplatz.

Die Polizei Birkenfeld bittet um sachdienliche Zeugenangaben unter der Tel.: 06782-991-0.

