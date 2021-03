Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW wurde rundum zerkratzt

Konz (ots)

In der Nacht vom 24.03.21 zum 25.03.2021 wurde in der Konstantinstraße in Konz ein ordnungsgemäß geparkter PKW rundum zerkratzt. Dabei ist ein Schaden an dem erst vor kurzem neu lackierten PKW von ungefähr 2000 Euro entstanden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiwache Konz unter der Rufnummer 06501-92680.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell