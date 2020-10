Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Raub eines Pedelecs, Täter ermittelt und bereits in Haft

Husum (ots)

Am vergangenen Freitagmorgen (23.10.20), gegen 02.30 Uhr, wurde in der Husumer Innenstadt ein Elektrofahrrad geraubt (s. Pressemitteilung vom 23.10.20). Nun konnte ein 18-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und in seiner Wohnung festgenommen werden. Das geraubte Fahrrad wurde von den festnehmenden Beamten der Kriminalpolizei Husum auf dem Grundstück aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund einer weiteren Verurteilung zu einer Jugendstrafe zur Bewährung, in welcher der Heranwachsende gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte und die Bewährung widerrufen worden war, lag gegen den 18-jährigen Heranwachsenden bereits ein Vollstreckungshaftbefehl vor. Der Heranwachsende wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

