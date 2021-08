Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Zaun von Viehweide durchtrennt, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Zeit von Dienstag- bis Mittwochnachmittag durchtrennte ein Unbekannter den Zaun einer Viehweide in der Nähe der Straße Auf der Walme in Bad Arolsen-Wetterburg. Auf der Weide an einer Bahnstrecke befanden sich Angus-Rinder, die glücklicherweise nicht flüchteten. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizisten auf etwa 450 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell