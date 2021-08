Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Edersee - Unbekannter versucht Parkautomaten aufzubrechen, hoher Sachschaden, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein Unbekannter einen Parkautomaten auf einem Parkplatz an der Randstraße in Edertal-Edersee aufzubrechen (Parkautomat Sperrmauer Ost 4).

Obwohl der Täter massive Gewalt anwendete, gelang ihm dies nicht. Er hinterließ aber einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell