Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Brand auf Balkon, Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung

Korbach (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Jahnstraße in Bad Arolsen. Es wurden keine Personen verletzt.

Ein Bewohner der Jahnstraße hatte den Brand bemerkt und gegen 13.20 Uhr bei der Leitstelle des Landkreises Waldeck-Frankenberg gemeldet. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch den Zeugen informiert, so dass diese rechtzeitig das Haus verlassen konnten. Das Feuer auf dem Balkon konnte anschließend durch die Feuerwehren aus Bad Arolsen und Mengeringhausen abgelöscht werden, bevor es auf das Gebäude übergreifen konnte.

Nach ersten Schätzungen der Polizei Bad Arolsen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, aufgrund der ersten Ermittlungen am Brandort ergab sich jedoch der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei Korbach geführt, Hinweise bitte unter der Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell