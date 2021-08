Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrüche in Wohnhaus und Kindertagesstätte, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus und eine Kindertagesstätte in der Straße Am Alten Felde in Bad Wildungen ein. Sie erbeuteten Bargeld, Schmuck, eine Spielkonsole und Süßigkeiten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher gelangten durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus. Sie durchsuchten zahlreiche Schränke und andere Behältnisse der Kellerräume und im Erdgeschoss und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Spielkonsole.

In der Kindertagesstätte stahlen die Täter Süßigkeiten und eine geringe Menge Münzgeld. Auch hier hatten sie mehrere Räume und Schränke durchsucht.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

