Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Durch tiefstehende Sonne geblendet und von der Fahrbahn abgekommen (25.02.2021)

Singen (ots)

Sachschaden von über 10.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 10.00 Uhr in der Berliner Straße. Ein 94-jähriger Fahrer eines Ford war in Richtung Rielasingen unterwegs und kam nach eigenen Angaben auf Grund der tiefstehenden Sonne von der Fahrbahn ab. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und riss durch den Aufprall den Unterboden seines Fahrzeugs auf. Der Ford musste abgeschleppt werden, die Fahrbahn wurde vom Bauhof der Stadt Singen abgestreut.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell