Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Bei der Anfahrt vom Fahrbahnrand Vorfahrt missachtet (25.02.2021)

Konstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße. Ein 50-jähriger Opel-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand auf Höhe eines Reifenhändlers an und wollte sich in den fließenden Verkehr einfädeln. Hierbei übersah er den Smart eines 30-jährigen Fahrers, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Bei der Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell