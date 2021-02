Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Unbekannter beschädigt geparkten Mercedes - Polizei sucht Zeugen (25.02.2021)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr in einer zu einer Arztpraxis gehörenden Tiefgarage in der Mainaustraße einen dort geparkten Mercedes beschädigt und sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden am Mercedes beträgt rund 1.000 Euro. Personen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten oder Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell