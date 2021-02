Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer (25.02.2021)

Konstanz (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am späten Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr in der Max-Stromeyer-Straße kontrolliert und am Weiterfahren gehindert. Der 38-Jährige war den Polizisten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Nachdem der Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, erklärten die Beamten, dass der Mann zu einer Blutentnahme mit ins Krankenhaus müsse. Hierauf setzte sich der 38-Jährige zur Wehr, so dass diesem von den Beamten mit einigem Kraftaufwand die Handschließen angelegt werden mussten. Er hat nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand zu rechnen.

