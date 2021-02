Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Falscher Polizeibeamter ruft an (25.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem neuerlichen Betrugsversuch durch einen "falschen Polizeibeamten" ist es am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr gekommen. Ein Betrüger, der sich als "Kriminalkommissar Schröder von der Polizei Villingen" ausgab, rief eine 85-Jährige an und behauptete nach bekannter Masche, dass in ihrer Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die Seniorin verhielt sich richtig, da ihr der Anruf komisch vorkam. Sie beendete sofort das Telefonat und rief bei der "richtigen Polizei" in Villingen an.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und gibt folgende Tipps und Hinweise:

Notieren Sie im Zweifel immer den Namen und die Dienststelle des Anrufers. Suchen sie dann die Telefonnummer der Dienststelle im Telefonbuch und rufen Sie dann zurück.

Die Polizei fragt am Telefon nie nach Ihren persönlichen Daten oder möchte wissen, ob Sie Wertsachen oder Bargeld im Haus haben.

Polizisten nehmen niemals Ihr Bargeld oder Wertsachen in Empfang und beauftragen auch keine anderen Personen damit.

Werden Sie hellhörig, wenn Fremde oder auch angebliche Verwandte am Telefon nach Geld und Wertsachen fragen.

Weitere Hinweise gibt jede Polizeidienststelle. Tipps finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung de.

