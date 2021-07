Polizei Korbach

POL-KB: Bromskirchen - Unbekannter beschädigt vier Autos, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter vier Autos in Bromskirchen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Laufe des Dienstags meldeten sich mehrere Autobesitzer bei der Polizei Frankenberg. In der Nacht zuvor hatte ein Unbekannter mehrere Autos beschädigt, bisher liegen der Polizei vier Anzeigen vor. Der Täter hatte an drei Autos in den Straßen Am Lichtenberg, Opferwiese und Neuer Weg Farbe aufgesprüht und dadurch erheblichen Sachschaden angerichtet. In der Straße Auf dem Meisensohl beschädigte der Täter ein weiteres Auto, indem er die linke Fahrzeugseite zerkratzte.

Die Polizeistation Frankenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bromskirchen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 06451-7203-0 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

