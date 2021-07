Polizei Korbach

POL-KB: Rosenthal - Unbekannte beschmieren Schule und Tennisheim, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden richteten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Rosenthal an. Sie beschmierten Sportgeräte und anderes auf dem Schulgelände in der Straße Lindenrain. Die Täter besprühten unter anderem eine Tartanbahn am Sportgelände, wo sie Pfeile und Sterne aufbrachten. Auf ein Klettergerüst sprühten sie ein Glied , eine Tischtennisplatte wurde mit den Zahlen "1:0" beschmiert. Weitere Schmierereien, unter anderem auch die Buchstaben "Hi", konnten an einem Fallrohr und am benachbarten Tennisheim festgestellt werden. Die Täter nutzten blaue Sprühfarbe. Den Gesamtschaden schätzten die aufnehmenden Polizisten auf mehrere tausend Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0. Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

