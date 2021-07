Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Brand einer Scheune, Brandursache noch unklar

Korbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brannte eine kleine Scheune neben einem Wohnhaus in der Straße Am Vorhof in Bad Arolsen. Ein Bewohner des Hauses meldete kurz vor 01.00 Uhr, dass die benachbarte Scheune brennt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, das benachbarte Wohnhaus wurde nach ersten Erkenntnissen nicht beschädigt. Den Sachschaden schätzten die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen auf etwa 40.000 Euro. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen noch in der Nacht aufgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710. Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

