Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen-Odershausen - Einbrecher in Wohnung

Korbach (ots)

Am Montag, in der Zeit von 06.30 bis 17.00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Wildunger Straße in Bad Wildungen-Odershausen ein. Der Täter nutzte eine am Tatort liegende Leiter und konnte so an ein Fenster im zweiten Obergeschoss gelangen. Hier schlug er die Scheibe ein. Durch das nun geöffnete Fenster stieg er in das Gebäude ein. Nachdem er eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet hatte, gelangte er in eine Wohnung, die er nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Täter entwendete ein Mobiltelefon und flüchtete unerkannt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell