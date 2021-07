Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

33104 Paderborn-Schloß Neuhaus / Dubelohstr./Thuner Weg (ots)

Samstag, 10.07.2021 / 22:35 Uhr

Am Samstagabend um 22:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Dubelohstr./Thuner Weg in Schloß Neuhaus ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 55jährige Radfahrerin und ein 58jähriger Radfahrer befuhren den Thuner Weg und bogen in die Dubelohstraße ab. Beim Abbiegen stürzte die Radfahrerin zu Boden und der nachfolgende Radfahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und stürzte über die Radfahrerin. Beide Personen waren erheblich alkoholisiert. Ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Radfahrerin trug keinen Helm und erlitt eine Kopfplatzwunde.Der Radfahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Beide Personen wurden mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt.

