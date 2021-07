Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

33098 Paderborn / Marienstr./Königstr. (ots)

Samstag, 10.07.2021 / 01:45 Uhr

In der Samstagnacht um 01:45 Uhr ereignete sich im Innenstadtbereich von Paderborn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 47jähriger Mercedesfahrer stand zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel der Marienstr./Königstr. in Fahrtrichtung Friedrichstr. und fuhr dann bei Grünlicht los. Kurz darauf überquerte eine 22jährige, alkoholisierte Fußgängerin die Marienstr. bei Rotlicht und wurde leicht vom anfahrenden PKW erfasst. Die Fußgängerin zog sich leichte Verletzungen zu, Sachschaden entstand keiner.

