POL-PB: Mutmaßlichen Dieb an Kasernen-Baustelle erwischt

(mb) An der Elsener Straße hat die Polizei in der Nacht zu Freitag einen mutmaßlichen Kabeldieb erwischt und die Beute sowie Tatwerkzeug sichergestellt.

Einem Streifenteam fiel gegen 01.30 Uhr ein auswärtiger VW Golf in der Zufahrt zur Baustelle des ehemaligen Kasernengeländes an der Elsener Straße auf. Der Wagen war rundum frisch verschmutzt. Auf dem Fahrersitz saß ein Mann. Die Beamten kontrollierten den 29-jährigen Bielefelder. Die Rückbank im Golf war umgeklappt und Gegenstände auf Ladefläche waren mit einem Teppich abgedeckt. Unter dem Teppich waren zusammengerollte Kabel verschiedener Querschnitte und Seile versteckt. Im Auto fanden die Polizisten zudem Werkzeuge, wie Eisensäge, Zangen und ähnliches. Das Kabelmaterial stammte vom Baustellengelände. Der Tatverdächtige war durchgeschwitzt und trug stark verschmutzte Kleidung. Er gab an, er habe die Kabel auf dem Gelände gefunden. Am Tor zur Baustelle war der verriegelte Bauzaun geöffnet worden, sodass die Zufahrt mit dem Auto möglich war. Sämtliche beweiserheblichen Gegenstände stellten die Polizeibeamten sicher. Gegen den Bielefelder läuft jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines besonders schweren Diebstahls.

