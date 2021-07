Polizei Paderborn

POL-PB: Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer verletzt

Paderborn-Elsen (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Sander Straße ist am Donnerstag ein Motorrollerfahrer verletzt worden.

Der 57-jährige Vesparoller-Fahrer fuhr gegen 18.15 Uhr in Richtung Sande. Aus der Nesthauser Straße kommend missachtete ein 55-jähriger Audifahrer die Vorfahrt des Zweiradnutzers und überquerte die Sander Straße in die Straße Zur Kettenschmiede. Er gab später an, der Roller habe nach rechts geblinkt. Um nicht mit dem querenden Audi zu kollidieren machte der Rollerfahrer eine Vollbremsung und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

