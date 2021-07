Polizei Paderborn

POL-PB: Mercedes rammt Laterne - Polizei sucht Zeugen einer Fahrerflucht

Altenbeken (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Stapelsberg einen Verkehrsunfall mit Sachschäden in Höhe von mindestens 4.000 Euro verursacht und Fahrerflucht begangen.

Zwischen 19.30 Uhr und 06.15 Uhr fuhr ein Auto auf dem Stapelsberg aus Richtung Kohlweg/Heuweg kommend bergab. Am Abzweig der Seitenstraße in der Serpentine fuhr das Fahrzeug in der Kurve geradeaus und prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Mast kippte um und landete in einem Vorgarten. Auch das Auto muss stark beschädigt worden ein. Viele Autoteile blieben am Unfallort zurück. Der Fahrer des Unfallwagens flüchtete vom Unfallort und fuhr vermutlich in Richtung Kläranlage davon. Anhand der Autoteile müsste es sich bei dem Auto um einen Daimler-Chrysler Typ C-Klasse handeln.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Unfallwagen und dessen Fahrer geben können. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/ 3060.

