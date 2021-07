Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Unbekannter beschädigt Rettungsring am Teich im Stadtpark

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter einen Rettungsring am Teich und eine Ruheliege aus Holz im Stadtpark von Korbach.

Der Täter nahm den Rettungsring am Teich aus der Halterung und zerbrach diesen in mehrere Einzelteile. Außerdem wurde auch eine Holzliege beschädigt, auf der der Täter ein Buch in Brand gesetzt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizeistation Korbach ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

