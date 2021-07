Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Geld aus Handtasche gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Freitag erstattete eine Frau Anzeige bei der Polizei Frankenberg, da unbekannte Jugendliche Bargeld aus ihrer Handtasche gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 52-jährige Frau schilderte den aufnehmenden Polizisten, dass sie am Freitag gegen 20.00 Uhr am Frankenberger Bahnhof auf ihren Bus gewartet habe. Während sie auf einer Bank in einem Wartehäuschen gesessen habe, habe sie Ihre Handtasche auf dem Boden abgestellt. Unmittelbar bevor ihr Bus gekommen sei, habe sie feststellen müssen, dass ihre Geldbörse mit mehreren hundert Euro aus ihrer Handtasche entwendet worden seien. Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnten vier Jugendliche stehen, die von der geschädigten Frau wie folgt beschrieben werden konnten:

Drei männliche und eine weibliche Person, alle etwa 16-17 Jahre alt, alle etwa 170 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, sprachen akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell