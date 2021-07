Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Fahrrad am helllichten Tag gestohlen

Korbach (ots)

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Trekkingrad in der Straße Am Bahnhof in Frankenberg.

Der Besitzer hatte das Fahrrad gegen 14.30 Uhr verdeckt, aber nicht abgeschlossen, neben einer Buchhandlung abgestellt. Als er gegen 18.00 Uhr nachschaute, musste er feststellen, dass es offensichtlich gestohlen worden war.

Es handelt sich um ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke Giant, an dem sich eine Halterung für einen Kindesitz befindet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

