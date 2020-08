PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Sonntag, den 23.08.2020

Hofheim (ots)

1. Diebstahl eines Leichtkraftrades, Sulzbach am Taunus, Keltenweg, 22.08.2020 13:00 Uhr - 23.08.2020 04:20 Uhr

Im Zeitraum von Samstagmittag, den 22.08.2020 bis zum frühen Sonntagmorgen des 23.08.2020 ereignete sich ein Diebstahl eines Leichtkraftrades im Keltenweg in Sulzbach am Taunus. Auf unbekannte Art und Weise entwendeten unbekannte Täter das am Straßenrand abgestellte Leichtkraftrad. Das amtliche Kennzeichen lautet MTK-TF 48.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9596 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Diebstahl von Geldbörse, Hofheim am Taunus, Hessenstraße, 22.08.2020 12:00 Uhr - 22.08.2020 12:30 Uhr

Am Samstagmittag, den 22.08.2020 kam es in einem Einkaufsmarkt in der Hessenstraße in Hofheim am Taunus zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Die Geschädigte begibt sich in den Einkaufsmarkt und erledigt dort ihre Einkäufe. Währenddessen lässt sie ihre Geldbörse unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurück. Diesen Umstand nutzt ein unbekannter Täter aus und entwendet die Geldbörse aus einem Stoffbeutel, der am Einkaufswagen hing.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Fahrrad, Flörsheim am Main, Hennebergstraße, 22.08.2020 02:00 Uhr - 22.08.2020 08:30 Uhr

Am frühen Samstagmorgen des 22.08.2020 ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Hennebergstraße in Flörsheim am Main. Der unbekannte Täter betrat das Grundstück, auf dem das Fahrrad an einem Fahrradständer abgestellt war. Auf unbekannte Art und Weise entwendete der Täter das abgeschlossene Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein blaues Herrenrad der Marke Grecos.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

